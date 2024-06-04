В Томске открывается выставка автопортретов молодых сибирских художниц

Томский Обзор / Фото: 4 июня 2024 // Фото: Дом искусств

Сегодня, 4 июня, в томском Доме искусств открывается выставка молодых сибирских художниц Даши Чировой (Томск) и Ани Кокотовой (Красноярск) «И себя, и тебя».

Как уточняют организаторы, художницы не были знакомы и общались друг с другом только посредством своих работ в чате в течение нескольких месяцев. В экспозицию вошли результаты анонимного обмена автопортретами и личные работы девушек.

Зрителям предлагается поразмышлять о том, чем селфи отличается от классического автопортрета и что из этого оставляет больше информации о человеке. Узнать больше о выставке и ее особенностях поможет куратор проекта Лолита Моисцрапишвили.

Открытие в 18.30 в Доме искусств по ул. Шишкова, 10. Вход свободный. ⁣

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