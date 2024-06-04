18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске открывается выставка автопортретов молодых сибирских художниц

Город, Томские новости, выставка культура куда сходить интересные новости Томска современное искусство В Томске открывается выставка автопортретов молодых сибирских художниц

Сегодня, 4 июня, в томском Доме искусств открывается выставка молодых сибирских художниц Даши Чировой (Томск) и Ани Кокотовой (Красноярск) «И себя, и тебя».

Как уточняют организаторы, художницы не были знакомы и общались друг с другом только посредством своих работ в чате в течение нескольких месяцев. В экспозицию вошли результаты анонимного обмена автопортретами и личные работы девушек.

Зрителям предлагается поразмышлять о том, чем селфи отличается от классического автопортрета и что из этого оставляет больше информации о человеке. Узнать больше о выставке и ее особенностях поможет куратор проекта Лолита Моисцрапишвили.

Открытие в 18.30 в Доме искусств по ул. Шишкова, 10. Вход свободный. ⁣

6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске до понедельника перекроют участок ул. Гоголя

20 мая 2024
Томские новости

В Томске до середины августа перекроют участок ул. Белинского

13 мая 2024
Томские новости

«Город бесчинств и просвещения». В Томске презентуют перевод главы книги о том, каким увидели город иностранцы 110 лет назад

13 мая 2024
Томские новости

Наука и безопасность. Как устроиться в «Биолит» и не пролететь с учебой

30 мая 2024
Томские новости

Гид по «Ночи музеев — 2024» в Томске. Куда сходить и что посмотреть

15 мая 2024
Томские новости

За неделю клещи покусали почти две тысячи человек в Томской области

17 мая 2024
Томские новости

Томских подростков приглашают в бесплатную лабораторию по созданию зинов

27 мая 2024
Томские новости

С июля в Томской области будут по-новому рассчитывать стоимость электроэнергии

26 мая 2024
Томские новости

Парад Победы прошел в Томске

9 мая 2024