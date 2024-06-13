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Рейсы из Томска в Кедровый пропали из расписания аэропорта после двух месяцев полетов

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Авиарейсы из Томска в Кедровый, которые с конца апреля выполняло красноярское ООО «Авиапром» на самолете Ан-2, пропали из расписания томского аэропорта «Богашево», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Информацию об отсутствии пассажирских рейсов в расписании также подтвердили в справочной аэропорта. При этом о возобновлении рейсов в Кедровый ничего не известно.

Как сообщалось, в марте этого года красноярский «Авиапром» стал победителем отбора получателей субсидии для выполнения авиарейсов в Кедровый, которых до этого не было около 2,5 лет. Размер субсидии составлял 35,1 млн рублей. Предполагалось, что рейсы будут выполняться до конца августа 2024 года три раза в неделю.

Первый рейс в Кедровый после перерыва был выполнен 22 апреля.

Также сообщалось, что с апреля взлетно-посадочную полосу (ВПП) в Кедровый взяло под управление ООО «Вертодром «Томск Авиа» (Колпашево, Томская область).

Городской округ Кедровый с населением 2,6 тыс. человек — один из самых труднодоступных муниципалитетов Томской области. Город был построен посреди тайги для освоения окрестных нефтяных месторождений. Связь города с «большой землей» осуществляется по зимнику либо по воздуху.

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