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Томичей приглашают на католический фестиваль

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В начале августа в Томске пройдет пятый, юбилейный католический фестиваль святого Игнатия Лойолы. Для гостей подготовят мастер-классы, квест, фудкорт, музыкальную программу и благотворительную лотерею.

Как уточняют организаторы, мероприятие пройдет 4 августа с 12.30 до 16.00 на территории Храма Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария (ул. Бакунина, 4). Здесь развернется музыкальная площадка, где будут выступать группа SEQUALA BAND и хор общины Покрова пресвятой Богородицы.

Гостей также ждут мастер-классы по изготовлению открыток, брошей, кукол. Рядом можно будет нанести аквагрим, переводное тату, и заплести косы. Организаторы также подготовят зоны с различными активностями, а также квест по окрестностям храма.

На фудкорте все желающие смогут попробовать национальные блюда польской, армянской и немецкой кухонь, а также напитки и сладости, приготовленные в традициях вселенской церкви.

Фестиваль завершится традиционной благотворительной лотереей, главным призом которой станет велосипед.

Все собранные в рамках фестиваля средства пойдут на реставрацию Храма.

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