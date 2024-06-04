18+
18+
РЕКЛАМА

В путеводителе Explore Siberia появились три новых города

Город, Сибирь, Томские новости, гид путеводитель сибирь томск новости интересное куда сходить томск чита горно-алтайск В путеводителе Explore Siberia появились три новых города

Приложение-путеводитель по Сибири Explore Siberia от издания Makers of Siberia пополнился тремя новыми городами — Читой, Горно-Алтайском и Новокузнецком. Гид поможет не только туристам исследовать заведения и достопримечательности, но и местным жителям открыть город с новой стороны.

«В этом году мы добавляем три новых города — это Чита, Горно-Алтайск и Новокузнецк. Чита, столица самого солнечного региона России — небольшой, но уютный город-музей, способный поразить путешественника и природными красотами, и исторической архитектурой. Новокузнецк — старейший город Кузбасса и по совместительству культурная столица региона, а Горно-Алтайск — столица и единственный город Республики Алтай», — рассказывают создатели гида.

Всего в путеводителе можно найти информацию о 15 городах, среди которых есть и Томск. Маршруты авторы проекта составляют совместно с локальными инфлюенсерами, журналистами и фотографами. Локации выбираются так, чтобы максимально раскрыть атмосферу города, в котором оказался человек — как турист, так и сам житель.

Каждый год информация в путеводителе актуализируется — обновляются описания и фотографии, добавляются заведения, а закрывшиеся — удаляются. Приложение доступно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery. Подробности можно узнать по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Бизнес

Rostic’s не планирует повышать цены на свою продукцию в Томске

19 мая 2024
Томские новости

ТГУ до 2028 года намерен достроить учебно-лабораторный корпус в центре Томска

21 мая 2024
Томские новости

Трое пострадали при пожаре в историческом деревянном доме на ул. Мельничная в Томске

3 июня 2024
Томские новости

Жители домов на 30 улицах Томска останутся без воды 19 июня

5 июня 2024
Томские новости

В ближайшие дни в Томске изменится схема движения транспорта

6 мая 2024
Томские новости

В Томске до середины августа перекроют участок ул. Белинского

13 мая 2024
Томские новости

Вылет двух авиарейсов из аэропорта Томска задержан на 13 часов из-за непогоды

15 мая 2024
Томские новости

На днях томичей ждут заморозки

27 мая 2024
Томские новости

Суд лишил полномочий депутата гордумы Томска из-за ошибок в декларации

24 мая 2024