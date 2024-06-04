В путеводителе Explore Siberia появились три новых города

Томский Обзор / Фото: 4 июня 2024 // Фото: https://app.makersofsiberia.com/

Приложение-путеводитель по Сибири Explore Siberia от издания Makers of Siberia пополнился тремя новыми городами — Читой, Горно-Алтайском и Новокузнецком. Гид поможет не только туристам исследовать заведения и достопримечательности, но и местным жителям открыть город с новой стороны.

«В этом году мы добавляем три новых города — это Чита, Горно-Алтайск и Новокузнецк. Чита, столица самого солнечного региона России — небольшой, но уютный город-музей, способный поразить путешественника и природными красотами, и исторической архитектурой. Новокузнецк — старейший город Кузбасса и по совместительству культурная столица региона, а Горно-Алтайск — столица и единственный город Республики Алтай», — рассказывают создатели гида.

Всего в путеводителе можно найти информацию о 15 городах, среди которых есть и Томск. Маршруты авторы проекта составляют совместно с локальными инфлюенсерами, журналистами и фотографами. Локации выбираются так, чтобы максимально раскрыть атмосферу города, в котором оказался человек — как турист, так и сам житель.

Каждый год информация в путеводителе актуализируется — обновляются описания и фотографии, добавляются заведения, а закрывшиеся — удаляются. Приложение доступно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery. Подробности можно узнать по ссылке.

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