18+
18+
РЕКЛАМА

Томская журналистка победила в региональном этапе конкурса «Ростелекома»

Город, Ростелеком, Томские новости, интернет ростелеком интересные новости Томска конкурсы Томская журналистка победила в региональном этапе конкурса «Ростелекома»

«Ростелеком» подвел итоги сибирского этапа конкурса ИТ-журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Первое место в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» заняла томичка Анастасия Хмезюк — журналист литературного интернет-журнала «Подтекст» со своей работой «Писатели в эпоху киберпанка: сотрудничество авторов с нейросетями».

Призовые места заняли ещё два представителя томского медиа-сообщества — Алина Сивенкова, ГТРК «Томск» и Роман Чертовских, издание «Ваши личные финансы». Победителями также стали участники из Красноярска, Новосибирска, Барнаула и Кемерова. Всего на профессиональное состязание была заявлена 121 работа от сибирских авторов.

Награждение томичей состоялось на площадке медиахолдинга «Рекламный дайджест». Директор регионального филиала Алексей Махорин вручил призерам умные колонки VK Капсула с голосовым ассистентом Марусей. Кроме того, все остальные участники также получили подарки от «Ростелекома».

«По традиции мы ежегодно встречаемся с местными журналистами, чтобы подвести итоги конкурса. Очень приятно видеть среди победителей людей, которые только начинают свой профессиональный путь. Анастасия, например, студентка второго курса журфака, которая благодаря таланту и усердию смогла занять первое место в своей номинации. Поздравляю и желаю ей победы на федеральном этапе», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Финал конкурса пройдет в Москве в конце июня. Победители федерального уровня в сентябре 2024 года посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

«Как хорошо, что есть такие конкурсы. Ты можешь писать о важном и насущном — о технологиях и их применении в жизни. У молодого специалиста есть возможность не только заявить о себе, но и заглянуть в „цифровое будущее“», — прокомментировала Анастасия Хмезюк.

«Интересно было наблюдать, как в работах конкурсантов проявлялись региональные ценности, тренды. В одних регионах цифровизация дала мощный старт для развития сельского хозяйства. В других повлияла на конкуренцию в бизнес-сообществе. В Томской области журналисты точно подметили, цифровые технологии расширили границы образования и культуры, которыми мы гордимся и стараемся развивать», — отметила член жюри Светлана Доронина.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский стадион «Политехник» закроют на обработку от клещей

14 мая 2024
Томские новости

В Томске проводят реэкспозицию двух залов в Музее деревянного зодчества

6 мая 2024
Томские новости

Куличи, первоцветы и бросание яиц. В томском Доме искусств прошло первое представление «Пасхальное чудо»

7 мая 2024
Томские новости

За неделю клещи покусали почти две тысячи человек в Томской области

17 мая 2024
Томские новости

Завтра в Томской области ожидаются снег и сильный ветер

28 мая 2024
Томские новости

Томичи смогут быстрее улететь в Алматы, Тбилиси и Уфу

21 мая 2024
Томские новости

Томская область расторгла 3-й контракт на ремонт моста через реку Кия

14 мая 2024
Томские новости

Томск появится на десятирублевых монетах

2 мая 2024
Томские новости

В Томске высадят более 420 тыс. бегоний, петуний и вербен

3 мая 2024