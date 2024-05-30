Томская журналистка победила в региональном этапе конкурса «Ростелекома»

30 мая 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» подвел итоги сибирского этапа конкурса ИТ-журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Первое место в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» заняла томичка Анастасия Хмезюк — журналист литературного интернет-журнала «Подтекст» со своей работой «Писатели в эпоху киберпанка: сотрудничество авторов с нейросетями».

Призовые места заняли ещё два представителя томского медиа-сообщества — Алина Сивенкова, ГТРК «Томск» и Роман Чертовских, издание «Ваши личные финансы». Победителями также стали участники из Красноярска, Новосибирска, Барнаула и Кемерова. Всего на профессиональное состязание была заявлена 121 работа от сибирских авторов.

Награждение томичей состоялось на площадке медиахолдинга «Рекламный дайджест». Директор регионального филиала Алексей Махорин вручил призерам умные колонки VK Капсула с голосовым ассистентом Марусей. Кроме того, все остальные участники также получили подарки от «Ростелекома».

«По традиции мы ежегодно встречаемся с местными журналистами, чтобы подвести итоги конкурса. Очень приятно видеть среди победителей людей, которые только начинают свой профессиональный путь. Анастасия, например, студентка второго курса журфака, которая благодаря таланту и усердию смогла занять первое место в своей номинации. Поздравляю и желаю ей победы на федеральном этапе», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Финал конкурса пройдет в Москве в конце июня. Победители федерального уровня в сентябре 2024 года посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

«Как хорошо, что есть такие конкурсы. Ты можешь писать о важном и насущном — о технологиях и их применении в жизни. У молодого специалиста есть возможность не только заявить о себе, но и заглянуть в „цифровое будущее“», — прокомментировала Анастасия Хмезюк.

«Интересно было наблюдать, как в работах конкурсантов проявлялись региональные ценности, тренды. В одних регионах цифровизация дала мощный старт для развития сельского хозяйства. В других повлияла на конкуренцию в бизнес-сообществе. В Томской области журналисты точно подметили, цифровые технологии расширили границы образования и культуры, которыми мы гордимся и стараемся развивать», — отметила член жюри Светлана Доронина.

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