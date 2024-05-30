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В Томской области СДЭК начал выдавать отправления после сбоя

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В Томской области СДЭК после сбоя начал выдавать отправления, находящиеся в пунктах выдачи заказов в регионе. При готовности к получению, клиенты получат соответствующие смс-уведомление. Для получения потребуется паспорт, сообщает пресс-служба компании.

Ранее посылку могли получить только те клиенты, кому пришло смс-уведомление о получении еще до технического сбоя.

«Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи», — отметил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

Следующим шагом компания планирует запустить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах. Ранее СДЭК временно приостановил эти операции из-за технического сбоя, возникшего в воскресенье, 26 мая.

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