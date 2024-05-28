Осужденная за экстремизм депутат гордумы Томска не смогла оспорить приговор

28 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Судебная коллегия Томского областного суда оставила в силе приговор депутату думы Томска Ксении Фадеевой (внесена Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму) по делу о об экстремизме.

«Апелляционным определением Томского областного суда приговор Советского районного суда Томска от 29 декабря 2023 года в отношении Фадеевой оставлен без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения», — сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Томского областного суда.

Как сообщалось, в конце декабря 2021 года Фадееву задержали в Томске сотрудники правоохранительных органов из Москвы. Ей инкриминировали ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

25 января 2022 года в реестре Росфинмониторинга появилась запись о том, что Фадеева внесена в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Изначально суд запретил ей использовать средства связи, отправлять корреспонденцию, общаться с определенными лицами, посещать публичные мероприятия. Таким образом, она не могла вести депутатскую работу.

14 августа 2023 года в Советском районном суде Томска началось рассмотрение дела Фадеевой по существу, виновной она себя не признавала. В октябре суд ужесточил меру пресечения, отправив ее под домашний арест, а также закрыл заседания для СМИ. В ноябре суд вновь ужесточил меру пресечения, отправив депутата в СИЗО.

В конце декабря 2023 года суд приговорил Фадееву к 9 годам колонии. При этом суд освободил ее от наказания в связи с истечением сроков давности по эпизоду об участии в деятельности организации, посягающей на права граждан.

Фадеева победила на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года ее арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали на 300 тыс. руб. за организацию несанкционированного митинга.

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