Сегодня томичей ждут ливни, грозы и град

23 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 23 мая, во второй половине дня и ночью, 24 мая, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, возможен град, при грозах усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи рекламных щитов, крыш и слабо закрепленных конструкций. Также не рекомендуется подходить к оборвавшимся электропроводам.

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