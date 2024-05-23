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Сегодня томичей ждут ливни, грозы и град

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Сегодня, 23 мая, во второй половине дня и ночью, 24 мая, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

«Ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, возможен град, при грозах усиление ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи рекламных щитов, крыш и слабо закрепленных конструкций. Также не рекомендуется подходить к оборвавшимся электропроводам.

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