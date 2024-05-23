«Ростелеком» закроет вакансии: новые тарифы на виртуальную АТС помогут бизнесу решить кадровый вопрос

23 мая 2024 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» меняет подход к работе с корпоративными клиентами, пользующимися виртуальной АТС, и предлагает бизнесу обновленные тарифы на востребованный цифровой сервис. Компании-клиенты смогут выбрать тариф с разным набором опций, каждый из которых поможет решить актуальные задачи без привлечения дополнительных сотрудников и роста расходов на оплату труда.

Тарифы на виртуальную АТС «Ростелекома» сгруппированы в зависимости от текущих потребностей бизнеса: только звонки, контроль за сотрудниками, аналитика, а также полноценный набор функций для контакт-центра. Они отличаются размером ежемесячной платы, набором доступных функций, количеством рабочих мест и закрепленных городских номеров. При этом во всех тарифах доступна функция распределения звонков, переадресация вызовов, автоинформатор, голосовое меню и перевод вызова по внутренним коротким номерам.

Новые возможности подключения виртуальной телефонии особенно актуальны для компаний, испытывающих нехватку специалистов по продажам и обслуживанию клиентов. Именно такие сотрудники остаются сегодня одними из самых дефицитных на рынке труда: вакансии в этой области занимают 21,9% от общего числа открытых позиций, тогда как доля среди соискателей в продажах с активным резюме составляет лишь 16,8%. При этом на фоне общего дефицита кадров в российской экономике нагрузка на бизнес в части фонда оплаты труда растет: номинальные зарплаты в январе–декабре 2023 года выросли на рекордные 16,2%.1

Внедрение в процесс продаж современных цифровых сервисов, в частности, виртуальной телефонии, позволяет компаниям частично компенсировать нехватку персонала, оптимизировать его загрузку и сократить расходы на оплату труда. Так, аудиоприветствия, интеллектуальная маршрутизация звонков и голосовые помощники берут на себя часть задач, освобождая сотрудников. Инструменты аналитики и контроля, такие как запись разговоров, аналитика речи и отчеты виртуальной АТС, помогают оценивать эффективность работы, выявлять области для улучшения и планировать обучение сотрудников. Кроме того, улучшенная обработка звонков, сокращение времени ожидания и персонализированное взаимодействие повышают уровень удовлетворенности клиентов. Тарифы на виртуальную АТС, которые предлагает «Ростелеком», дают компаниям возможность выбрать максимально подходящий цифровой инструмент для управления бизнесом.

«Основные потребности предпринимателей — увеличение продаж, рост эффективности бизнес-процессов и повышение лояльности клиентов. Компании разного масштаба, включая МСП, ищут кастомизированные решения и готовы инвестировать в них, потому что понимают, что внедрение цифровых сервисов — это необходимое условия для развития бизнеса. В новом подходе к формированию тарифного предложения „Ростелеком“ смещает фокус с количества минут на сервисы, которые помогут бизнесу оптимизировать оргструктуру и эффективно настроить работу действующих сотрудников, а решение рутинных задач доверить роботам», — говорит Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов «Ростелекома».

Подробная информация о тарифах доступна на сайте компании.

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