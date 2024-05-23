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Томичей приглашают послушать мелодии из опер под открытым небом

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В субботу, 25 мая, на Набережной реки Ушайки выступит Томский академический симфонический оркестр под руководством дирижера Захара Никифорова.

Как сообщает пресс-служба Томской филармонии, гости услышат заглавную тему из фильма «Дальше — тишина...» Лорена Кусона, «Мелодию» из оперы «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка, фрагменты первого акта балета «Спящая красавица» Петра Чайковского, «Музыкальную табакерку» Анатолия Лядова, «Вакханалию» из оперы «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса и другие произведения.

Концерт пройдет в рамках летнего фестиваля Томской филармонии «Классическое лето-2024». Начало в 19.00, вход свободный. Организаторы уточняют, что в случае сильного ветра или дождя концерт перенесут в Большой концертный зал или в фойе БКЗ.

Какие еще концерты под открытым небом ждут горожан — смотрите в программе по ссылке.

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