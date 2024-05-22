Молодежь Томска приглашают на масштабный региональный фестиваль «Система ФЕСТ»

22 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В выходные, 25 и 26 мая, в Томске пройдет масштабный социокультурный фестиваль «Система ФЕСТ», организованный Благотворительным фондом «Система», цифровой экосистемой МТС и Томским государственным университетом. Фестиваль объединит активную молодежь региона в рамках просветительских, профориентационных и социокультурных мероприятий.

В субботу, 25 мая, на площадке Центра культуры ТГУ пройдет основной день фестиваля. Стартом программы станет знакомство участников с карьерными возможностями для молодежи от профориентационного проекта «Лифт в будущее» Благотворительного фонда «Система». Представители фонда расскажут о проектах для студентов и молодых специалистов — конкурсах, стипендиальных программах и стажировках в рамках встречи «Системные возможности».

В пространстве МТС True Tech Hub Фестиваля в ТГУ посетителей ждут открытые диалоги «Касание с технологиями» от ведущих IT-экспертов МТС. Участники узнают, как создаются приложения при помощи подхода Low code/No Code (без написания кода), какие бывают архитектурные решения для высокотехнологических продуктов, как устроены и зачем нужны GenAI-модели и многое другое. А еще узнают о секретах и лучших практиках успешного развития карьеры на дискуссионной встрече «Мое резюме — моя работа». Кроме того, гостей мероприятия ждут карьерные консультации, которые будут проводиться на протяжении всего фестивального дня.

В 17:00 МТС даст старт хакатону «Ясная система»: сделай сложное — понятным» — соревнование для тех, кто хочет попрактиковаться в машинном обучении и сделать финтех инклюзивнее. Соревнование позволит узнать больше об анализе больших данных, освоить работу с текстовой информацией и найти практическое применение этим технологиям. Участникам предстоит разработать систему, которая сможет превращать сложные специализированные банковские тексты в ясные формулировки. На выходе должна получиться не обычная статья в упрощенном виде — финальный вариант необходимо адаптировать под нужды аудитории, которой сложно читать на русском языке: для людей с ментальными особенностями, пожилых людей и иностранцев, плохо владеющих русским языком.

Церемония открытия соревнования, Q&A-сессия и публикация задачи состоится 25 мая в рамках фестиваля «Система ФЕСТ». Принять участие в хакатоне можно будет онлайн — регистрация продлится до 24 мая (20:00) на сайте. Все участники смогут пообщаться в Telegram-чате хакатона.

Завершится фестивальный день музыкальным сетом артистов МТС Лейбла. В отрытой зоне фестиваля, доступной всем желающим бесплатно, гостей ждет выступление инди-поп группы «внимание брусника!».

Принять участие в первом дне Фестиваля на площадке Томского государственного университета смогут все желающие. Подробная программа и регистрация участников проходит на сайте.

Фестивальная программа завершится 26 мая масштабной экологической акцией — высадкой 4 000 саженцев сосен в Томской области. В высадке примут участие участники Фестиваля и эковолонтеры региона.

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