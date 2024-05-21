Томичи смогут быстрее улететь в Алматы, Тбилиси и Уфу

21 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Авиакомпания Red Wings добавила в летное расписание 16 новых маршрутов из Томска. Трансфертные перелеты будут осуществляться через Екатеринбург, что позволит существенно сократить время в пути по сравнению с рейсами с пересадкой в Москве.

Как уточняют в пресс-службе авиакомпании, в новое расписание включены маршруты из Томска в Алматы, Астану, Владикавказ, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Самару, Саратов, Ставрополь, Сургут, Тбилиси, Ульяновск и Уфу. Также добавлены 18 новых маршрутов из Омска.

Все эти рейсы осуществляются с пересадкой через межрегиональный хаб в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург).

«Транзитный хаб в Екатеринбурге позволит резко улучшить транспортную доступность регионов России, от Сибири до Кавказа. И одновременно – даст возможность максимально эффективно задействовать наш парк ближнемагистральных воздушных судов», – отметил заместитель генерального директора Red Wings по коммерции Александр Крутов.

В сообщении уточняется, что хаб позволит обеспечить короткие стыковки и сквозную регистрацию, что существенно сократит время в пути. Так, перелет бортом Red Wings по маршруту Омск-Оренбург через Екатеринбург занимает 4 часа 25 минут, тогда как рейсы других авиакомпаний по аналогичному маршруту с пересадкой в Москве занимают от 9 до 48 часов.

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