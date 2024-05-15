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Вылет двух авиарейсов из аэропорта Томска задержан на 13 часов из-за непогоды

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Задержки ряда авиарейсов объявлены в среду в международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Сегодня (...) по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту отправления и позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки (...) рейсов авиакомпаниями „Аэрофлот“ и „Северный ветер“ в Москву и Казань продолжительностью свыше 13 часов», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, вылета ожидают более 300 пассажиров, в том числе пять детей.

Томская транспортная прокуратура в аэропорту города проводит надзор за исполнением законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг.

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