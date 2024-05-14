Сегодня томичей ждут дожди, грозы, град и ветер

14 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 14 мая, и ночью 15 мая в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, грозы, местами град, усиление ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».