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Сегодня томичей ждут дожди, грозы, град и ветер

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Сегодня, 14 мая, и ночью 15 мая в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, грозы, местами град, усиление ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности и не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

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