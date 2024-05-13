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В Томске до середины августа перекроют участок ул. Белинского

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В среду, 15 мая, в Томске перекроют участок ул. Белинского на участке от ул. Усова до ул. Пирогова, сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие связано с проведением реконструкции теплосети. Предполагается, что оно будет действовать с 9.00 среды, 15 мая, до 20.00 четверга, 15 августа.

Во время проведения работ движение на данном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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