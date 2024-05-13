Томичей приглашают на лекции Виктора Шалая, директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока

13 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На следующей неделе в томском «Кабинете Пушкинского» пройдут лекции директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктора Шалая. Он расскажет томичам о важности понимания своего места, а также об истории и планах развития возглавляемого им учреждения, сообщают организаторы из Сибирского филиала музея им. Пушкина.

Виктор Шалай более 20 лет работает в музейной сфере. Активно занимается проектами, направленными на развитие профессионального музейного сообщества, социальной и культурной среды дальневосточного макрорегиона и страны в целом, просветительской и кураторской деятельностью.

Первая встреча пройдет в понедельник, 20 мая, и будет посвящена теме «Полтора часа до объятий. Профессиональный путь, ставший призванием, личный опыт взаимодействия с музейным миром и всем, что находится в его орбите». На этой лекции Виктор Шалай расскажет о важности понимания своего места в жизни.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.

Вторая лекция Виктора Шалая состоится во вторник, 21 мая. От спикера гости узнают об истории развития и планах на будущее ведущего музея Дальнего Востока.

«В этом выступлении наш гость готов поделиться опытом с коллегами и рассказать о важных профессиональных шагах и решениях, обеспечивших музею статус ведущего в регионе. Слушатели на примере лучших проектов за последние годы узнают, как выбрать темы, которые позволяют сохранять интерес у посетителей к истории и краеведению, каким опытом сотрудничества обладает музей внутри России и за рубежом и как выходить за привычные контексты», — отмечают организаторы.

Участие в лекции также бесплатное, но по предварительной регистрации.

Обе встречи пройдут в павильоне во дворике Научной библиотеки ТГУ по пр. Ленина, 34а. Начало в 18.30.

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