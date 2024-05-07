Уровень воды в Томи в районе Томска за сутки повысился

7 мая 2024 / Томский Обзор

За прошедшие сутки в Томске уровень воды в Томи в Томске в районе Лагерного сада и Речного вокзала повысился соответственно на 16 и 13 сантиметров. У деревни Козюлино река спала на 5 сантиметров. Критические отметки не превышены, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ледоход на Оби за сутки прошел 15 километров. Его голова находится в 15 км ниже села Новоникольское Александровского района.

Уровень воды в Оби сегодня на 8.00 в районе п. Победа (Шегарский район) снизился на 3 см и составляет 587 см при опасной отметке 800 см; в районе с. Молчаново повысился на 1 см и составляет 824 см при опасной отметке 805 см; в районе с. Александровское повысился на 40 см и составляет 795 см при опасной отметке 1030 см; в районе с. Каргасок повысился на 3 см и составляет 1084 см при опасной отметке 1085 см; остался на прежнем уровне в районе г. Колпашево — 876 см при опасной отметке 823 см и в районе с. Никольское (Кривошеинский район) — 918 см при опасной отметке 864 см.

Уровень воды в Чулыме сегодня на 8.00 в районе с. Зырянское повысился на 12 см и составляет 485 см при опасной отметке 570 см; в районе с. Батурино повысился на 8 см и составляет 807 см при опасной отметке 885 см; в районе с. Тегульдет повысился на 2 см и составляет 539 см при опасной отметке 460 см.

Уровень воды в Чае сегодня на 8.00 в районе с. Подгорное повысился на 35 см и составляет 915 см при опасной отметке 700 см.

В сообщении уточняется, что к подтопленным пунктам добавился Усть-Бакчар Чаинского района. Здесь вода в одном приусадебном участке. Также в районе увеличивается протяжённость и глубина переливов дорог, которые были подтоплены ранее. В остальных муниципалитетах обстановка без существенных изменений.

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