За сутки ледоход на Оби в Томской области прошел 54 километра

5 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

По данным на утро 5 мая в Томской области голова ледохода на Оби находится в районе села Прохоркино Александровского района, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уровень воды в Томи сегодня на 8.00 в районе Лагерного сада повысился на 9 см и составляет 406 см при опасной отметке 890 см; в районе Речвокзала снизился на 5 см и составляет 411 см при опасной отметке 750 см; в районе д. Козюлино (Томский район) повысился на 15 см и составляет 808 см при опасной отметке 980 см.

Уровень воды в Оби сегодня на 8.00 в районе п. Победа (Шегарский район) снизился на 2 см и составляет 594 см при опасной отметке 800 см; в районе с. Никольское (Кривошеинский район) повысился на 13 см и составляет 907 см при опасной отметке 864 см; в районе с. Молчаново повысился на 2 см и составляет 822 см при опасной отметке 805 см; в районе с. Александровское повысился на 3 см и составляет 745 см при опасной отметке 1030 см; в районе г. Колпашево снизился на 3 см и составляет 876 см при опасной отметке 823 см; остался на прежнем уровне в районе с. Каргасок — 1081 см при опасной отметке 1085 см.

Уровень воды в Чулыме сегодня на 8.00 в районе с. Зырянское повысился на 20 см и составляет 455 см при опасной отметке 570 см; в районе с. Тегульдет снизился на 2 см и составляет 537 см при опасной отметке 460 см; в районе с. Батурино повысился на 12 см и составляет 789 см при опасной отметке 885 см.

Уровень воды в Чае сегодня на 8.00 в районе с. Подгорное повысился на 20 см и составляет 860 см при опасной отметке 700 см.

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