Мобильные комплексы лучевой терапии на основе бетатронов ТПУ начнут выпускать в следующем году

Серийный выпуск мобильного комплекса лучевой терапии на основе бетатронов Томского политеха планируют наладить в 2025 году. Сейчас в вузе проводятся испытания первого опытно-промышленного образца, который создавался в течение трех лет.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, за концепцию оборудование и его внешний вид отвечало АО «РЕШЕТНЁВ» — инициатор и головной исполнитель проекта. Его сотрудники работали над созданием конструкторской и технологической документации, а также изготовлением ряда элементов медкомплекса: в частности, опорно-поворотного устройства, обеспечивающего плавность и точность нацеливания излучателя.

В основу работы комплекса легла технология бетатронов — циклических ускорителей электронов. Такие устройства разработаны ТПУ и производятся только в нем. Среди преимуществ бетатронов политеха — небольшие габариты и мобильность. Устройства широко используются в досмотровых комплексах в разных странах, в установках для неразрушающего контроля на предприятиях. Самый ранний опытный образец медицинского бетатрона с 1989 года успешно используется для интраоперационной лучевой терапии в НИИ онкологии Томского национального медицинского центра (ТНИМЦ), являющего участником проекта по разработке мобильного комплекса лучевой терапии.

Сейчас первый образец нового устройства проходит радиационные испытания в Томске. После их завершения аппарат ожидают технические и клинические испытания с привлечением медицинского сообщества.

Также до конца года планируется получить регистрационное удостоверение — для этого в компании «РЕШЕТНЁВ» внедряют систему менеджмента качества изготовления медицинских изделий. Параллельно в компании завершают изготовление второго предсерийного образца мобильного комплекса лучевой терапии. По словам разработчиков, комплексы практически идентичны, в конструкцию деталей лишь внесены некоторые технологические улучшения, которые позволят упростить изготовление аппаратов в будущем.

Кроме того, специалисты предприятия создали планировку участка, где в 2025 году планируется запустить серийный выпуск медицинского оборудования, которое поможет в лечении онкологических заболеваний.

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