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В Томске высадят более 420 тыс. бегоний, петуний и вербен

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В этом году томские клумбы украсят более 420 тыс. цветов, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, на томичей будут радовать бегонии, петунии, вербены, цинерарии, седумы, колеусы и другие растения.

В сообщении уточняется, что в этом году, как и прежде, будет использовано вертикальное и горизонтальное озеленение.

Ранее сообщалось, что в этом году в Томске планируют восстановить склон под цветочный герб на въезде в город. Цветы здесь планировали высадить в середине мая.

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