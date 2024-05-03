Уровень воды в Томи в районе Томска продолжает повышаться

3 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

За сутки в уровень воды в Томи в районе Томска в районе Лагерного сада, Речного вокзала и деревни Козюлино повысился соответственно на 57, 48 и 18 сантиметров. Критические отметки не превышены, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сегодня, 3 мая, голова ледохода на Оби находится в районе села Усть-Тым Каргасокского района. Уровень воды в реке повысился на 2 сантиметра в районе села Никольское. Здесь он составляет 882 сантиметра при критическом уровне в 864. У Молчаново Обь упала на 10 сантиметров — до 825 при опасном уровне в 805. В районе Александровского уровень воды повысился на 8 сантиметров (критические отметки не превышены). У Каргаска Обь опустилась на 18 сантиметров до 1081 при опасном уровне в 1085. В районе Колпашева уровень воды в Оби также снизился на 2 сантиметра и находится на уровне 882 сантиметра при опасной отметке в 823.

На всех гидропостах на реке Чулым за сутки зафиксировано повышения уровня воды. Критические отметки превышены в районе Тегульдета. Здесь за сутки вода поднялась на 10 сантиметров — до 535 при опасной отметке в 460.

Критический уровень превышен и в реке Чая в районе села Подгорное. Здесь за сутки река поднялась на 22 сантиметра до 818, при опасной отметке в 700 сантиметров.

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