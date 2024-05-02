Томский альпинист поучаствовал в открытии пяти водопадов в Горном Алтае

2 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива Томской федерации альпинизма

Томский альпинист Иван Темерев вместе с группой из четырех человек из Москвы — Риантом Алиевым, Анастасией Буховой и Михаилом Яценко — в феврале 2024 года открыли пять новых водопадов в Горном Алтае.

Аленушка, Любава, Настенька, Кутерга и Успех, находятся в долине реки Чулышман. Она протекает в ущелье с почти километровыми отвесами. Холод здесь стоит 10 месяцев. Поэтому на водопадах Чулышмана встает толстый слой льда, привлекающий альпинистов. Маршруты для ледолазания здесь отрывают уже более 20 лет. И спортсмены продолжают находить новые водопады.

— Новые водопады интересно находить, такое чувство первооткрывательства, когда ты что-то изучаешь что-то еще никем не пройденное, это всегда интересно, — отметил Михаил Яценко.

— Это открытие логистики для себя, как туда добраться, какие-то сложности на самом маршруте — это интересно, это приключение. За этим мы туда и ездим, — добавил Иван Темерев.

По его словам, после обнаружения водопада первооткрыватели проверяют, есть ли он на картах. Если нет — называют «сообразно ситуации». Так «Успех» получил своё имя из-за стечения обстоятельств во время его покорения.

— В этот день было много предпосылок, чтобы было неуспешно, но в итоге все сложилось. Поэтому водопад назвали Успех. Мы были довольны и рады, что успех с нами, — отметил Иван Темерев.

Всего спортсменам удалось покорить три из пяти открытых водопада. Два наиболее труднодоступных оставили на будущее.

Теперь москвич Михаил Яценко и томич Иван Темерев работают над составлением гайдбука по алтайским водопадам.

Посмотреть фильм о первооткрывателях можно здесь.

Фото: из архива Томской федерации альпинизма

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