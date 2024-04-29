Томичей приглашают на показ фильма «Иди и смотри»

В субботу, 4 мая, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет показ военной драмы Элема Климова «Иди и смотри» с последующей беседой о том, как коллективные травмы определяют будущее страны и историческую память на поколения вперед.

Как уточняют организаторы, фильм вышел на экраны в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, и сразу стал большим событием в советском кинематографе.

«В центре сюжета — трагедия в белорусской деревне Хатынь 1943 года. 16-летний мальчик Флер становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции. Зрители наблюдают как меняется герой, к концу фильма превращаясь из подростка в поседевшего мужчину», — говорится в сообщении.

Показ пройдет совместно с киноклубом «Кинофил» в здании музея по адресу: пр. Ленина, 44. Начало в 18.30, вход свободный по предварительной регистрации.

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