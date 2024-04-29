18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на показ фильма «Иди и смотри»

Культура в Томске, Томские новости, кино фильмы смотреть показы интересные новости Томска афиша Томичей приглашают на показ фильма «Иди и смотри»

В субботу, 4 мая, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет показ военной драмы Элема Климова «Иди и смотри» с последующей беседой о том, как коллективные травмы определяют будущее страны и историческую память на поколения вперед.

Как уточняют организаторы, фильм вышел на экраны в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, и сразу стал большим событием в советском кинематографе.

«В центре сюжета — трагедия в белорусской деревне Хатынь 1943 года. 16-летний мальчик Флер становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции. Зрители наблюдают как меняется герой, к концу фильма превращаясь из подростка в поседевшего мужчину», — говорится в сообщении.

Показ пройдет совместно с киноклубом «Кинофил» в здании музея по адресу: пр. Ленина, 44. Начало в 18.30, вход свободный по предварительной регистрации.

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Хроники томского парламента. Шестой созыв. 2016-2021 годы. Пандемия и реформы

29 апреля 2024
Томские новости

Томичей приглашают на интерактивные экскурсии и органный концерт в Научку ТГУ

19 апреля 2024
Томские новости

Томские зоозащитники организуют пикет в поддержку гуманного отношения к бездомным животным

19 апреля 2024
Томские новости

Часть жителей Ленинского района Томска до вечера осталась без воды из-за аварии на водопроводных сетях

15 апреля 2024
Томские новости

В Томске с пятницы по воскресенье перекроют участок пр. Фрунзе

17 апреля 2024
Томские новости

Томь продвинулась после ледовзрывных работ

13 апреля 2024
Томские новости

Уполномоченные по правам человека и ребенка представили свои доклады депутатам томской облдумы

1 апреля 2024
Томские новости

Еще в двух поселениях Томского района ввели режим ЧС из-за паводка

15 апреля 2024
Томские новости

Ледоход на Томи начался в Кемерове

8 апреля 2024