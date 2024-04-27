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Уровень воды в Томи в Томске снижается

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За прошедшие сутки уровень воды в Томи в Томске в районе Лагерного сада, Речного вокзала и деревни Козюлино снизился соответственно на 68, 58 и 35 сантиметров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Обь также опустилась на большинстве гидропостов региона. В районе Победы уровень реки снизился на 9 сантиметров, не превышая критических отметок. У Никольского опустилась на 15 сантиметров — до 981 при опасном уровне в 864. В районе Молчанова уровень воды снизился на 2 сантиметра и составляет 872 сантиметра при опасной отметке в 805. У Колпашева Обь опустилась на 51 сантиметр до 898 сантиметров при критическом уровне в 823.

В районе Александровского и Каргаска река поднялась на 43 и 27 сантиметров соответственно. Критические отметки не превышены.

Река Чая в районе села Подгорное поднялась на 32 сантиметра до 660 при опасной отметке в 700.

Уровень воды в Чулыме повысился на 32 сантиметра в районе села Зырянское и на 65 у Батурино. В районе Тегульдета река спала на 1 сантиметр. Критические отметки не превышены.

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