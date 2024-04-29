Хроники томского парламента. Шестой созыв. 2016-2021 годы. Пандемия и реформы

Томский Обзор / Фото: 29 апреля 2024 // Фото: duma.tomsk.ru

В этом году Законодательная Дума Томской области отмечает своё 30-летие. В нашем «парламентском» спецпроекте изучаем, какой была дума шестого созыва.

Паруйр Яврумян, депутат Думы шестого и седьмого созывов:

Во время работы шестого созыва Законодательной Думы Томской области той команде губернатора и парламентариями удавалось очень гармонично работать. Мне, как сельскому депутату, было приятно, что мы смогли защитить и реализовать проект «Чистая вода», заняться ремонтом внутрипоселковых дорог. Тогда нашлось понимание у областной администрации и депутатов.

Я был еще начинающим депутатом, и у меня много времени уходило на то, чтобы вникать в процессы, проблемы на местах. Помогали встречи с людьми — так мы понимали, на что нужно больше обратить внимание.

Помню, что в самом начале шестого созыва было принято много проектов финансовой поддержки местных хозяйств, как малых, так и фермерских. Администрация региона ставила перед собой амбициозные задачи, и мы поддерживали их.

Сергей Звонарев, депутат Думы третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов:

Я беру фотографию Думы шестого созыва и вижу, что тот состав, на мой взгляд, был наиболее актуальным за все созывы. К тому времени уже сплотились, организовались партийные части парламента. Это и КПРФ во главе с Натальей Барышниковой. Та же Галина Немцева из «Справедливой России» к тому времени уже набралась опыта, знаний, умений.

Тот же Анатолий Иванович Титов, ему нужно было решать вопросы по газификации внутри области, законодательно всё это регулировать. Иван Пушкарев уделял большое внимание вопросам развития промышленности. Или возьмем Владимира Тихоновича Резникова. Он сумел увязать промышленные моменты, вывести их на государственный уровень через законодательство.

Представители вузов, тот же Виктор Власов, Петр Чубик, Эдуард Галажинский — результаты их работы легли в основу новых стандартов образовательного процесса, которые будут тиражироваться на всю Россию. При думе шестого созыва была принята программа развития строительного комплекса Томской области, на высокую ступень поднялось сельское хозяйство. Мы вышли в лидеры по производству мяса. Для всего этого приходилось серьезно менять законодательство. Работа велась совместно с исполнительной властью.

Председатель Оксана Козловская получила опыт в качестве первого замгубернатора и, опираясь на невероятно опытных Бориса Мальцева и Льва Пичурина, смогла правильно выстроить работу Думы для достижения тех задач, которые нужны области. Тихо, спокойно, без надрыва и скандалов, с тем колоссальным потенциалом человеческим, который был в шестой Думе, мы двигали интересы области и наших жителей.

Подробнее узнать о деятельности пятого созыва регионального парламента можно здесь.

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