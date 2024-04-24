Уровень воды в Томи в районе Томска вырос почти на 10 сантиметров

24 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

За прошедшие сутки уровень воды в Томи в районе Речного вокзала и Лагерного сада вырос соответственно на 9 и 10 сантиметров. В районе деревни Козюлино река остается на прежней отметке. Критические показатели не превышены, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уровень воды в Чулыме повышается. В районе села Зырянское река поднялась на 19 сантиметров, у Батурино на 36, у Тегульдета на 38. Критические отметки не превышены.

Обь поднялась на 14 сантиметров в районе Победы, на 12 сантиметров у Каргаска, на 41 сантиметр у Александровского. У этих населенных пунктов критические отметки не превышены.

Вплотную к опасному уровню подступает уровень Оби в Колпашеве. Здесь за сутки река поднялась на 18 сантиметров до 819 при критическом уровне в 823 сантиметра. Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, специалисты администрации Колпашевского района и городского поселения вместе с сотрудниками МЧС и организациями города продолжат работы по укреплению дамбы.

Критические отметки превышены в районе села Никольское (996 сантиметров при опасном уровне в 864). Здесь Обь за сутки набрала еще 15 сантиметров. Уровень воды в районе Молчаново также вырос на 3 сантиметра. Здесь Обь поднялась до 872 сантиметров при опасной отметке в 805.

По данным регионального ГУ МЧС, в Томской области зафиксировано 5 переливов дорог в трех муниципальных образованиях. В зоне затопления находятся 347 приусадебных участков, шесть дачных и восемь жилых домов.

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