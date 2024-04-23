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Поезд Томск-2 — Асино возобновит курсирование в воскресенье

Общественный транспорт, Путешествия, Томские новости, поезда движение интересные новости Томска общественный транспорт электричка Поезд Томск-2 — Асино возобновит курсирование в воскресенье

В воскресенье, 28 апреля, в связи с наступлением дачного сезона начнет курсирование пригородный поезд Томск-2 — Асино.

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, электричка совершит дополнительные рейсы 29 и 30 апреля, а с первого мая будут отправляться по средам, субботам и воскресеньям.

Отъезд со со станции Томск-2 в 7:31, прибытие на станцию Асино в 9:56. В обратном направлении со станции Асино отправление в 18:07, прибытие на станцию Томск-2 в 20:31.

С расписание пригородных поездов можно ознакомиться на сайте.

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