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«Ростелеком» и Соцфонд объявляют об открытии Х юбилейного конкурса «Спасибо интернету — 2024»

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Начался прием работ на Х Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2024», организованный «Ростелекомом» и Социальным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс ежегодно проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста. Главная задача участников — научиться работать на компьютере и в сети самостоятельно или на специализированных компьютерных курсах и рассказать о своих победах и достижениях в конкурсной работе.

Номинации конкурса:

Цели конкурса:

Конкурсные работы принимаются до 24 октября 2024 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2024 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Соцфонда, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».

Преподаватели-участники конкурса смогут представить свои уникальные разработки, а также ознакомиться с другими методиками. Победителей в номинации для преподавателей участники определят сами: в личном кабинете можно будет поддержать одного из коллег, отдав свой голос за его работу.

Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета». Все работы будут размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».

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