«Ростелеком» и Соцфонд объявляют об открытии Х юбилейного конкурса «Спасибо интернету — 2024»
Начался прием работ на Х Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2024», организованный «Ростелекомом» и Социальным фондом России при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и АНО «Цифровая экономика». Конкурс ежегодно проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста. Главная задача участников — научиться работать на компьютере и в сети самостоятельно или на специализированных компьютерных курсах и рассказать о своих победах и достижениях в конкурсной работе.
Номинации конкурса:
- «Мои интернет-достижения»;
- «Моя общественная интернет-инициатива»;
- «Я — интернет-звезда»;
- «Семейная интернет-история»;
- «Мои авторские разработки» — специальная номинация для преподавателей, посвященная десятилетию проекта «Азбука интернета».
Цели конкурса:
- формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
- определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
- выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;
- повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;
- содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;
- продвижение обучающего портала «Азбука интернета».
Конкурсные работы принимаются до 24 октября 2024 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2024 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Соцфонда, Российской ассоциации электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».
Преподаватели-участники конкурса смогут представить свои уникальные разработки, а также ознакомиться с другими методиками. Победителей в номинации для преподавателей участники определят сами: в личном кабинете можно будет поддержать одного из коллег, отдав свой голос за его работу.
Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука интернета». Все работы будут размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».