Разыскиваемого бенефициара томского завода экстрадировали из Азербайджана

23 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман, из архива издания

Бенефициара обанкротившейся ГК LEADLight Владислава Голубева, обвиняемого в сокрытии налоговых средств, задержали в Азербайджане, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«В настоящее время обвиняемый задержан на территории Азербайджанской республики, экстрадирован на территорию РФ и этапирован в Томск. В связи с указанными обстоятельствами расследование уголовного дела возобновлено. Обвиняемый содержится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, бенефициару группы LEADLight Владиславу Голубеву в ноябре 2020 года было заочно предъявлено обвинение по уголовному делу о сокрытии в крупном размере средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, он был объявлен в розыск. Сам Голубев сообщал, что находится в Грузии и не может вернуться в Россию в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. При этом бизнесмен заявлял, что не намерен скрываться от следствия.

ГК LEADlight — преемник Томского электролампового завода. Завод ранее располагался в центре Томска, занимая целый квартал. Общая мощность 14 производственных линий составляла более 6 млн ламп в месяц. Группа производила лампы накаливания, светодиодные лампы, декоративные лампы накаливания, а также теплоизлучатели. В последнее десятилетие юридическая структура предприятия несколько раз претерпевала изменения. В ходе этих действий часть юрлиц банкротилась, некоторые площади продавались на торгах. К настоящему моменту продано практически все: в основных цехах работают заведения общепита, часть зданий пустует.

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