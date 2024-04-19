Томичам представят книгу «Картинные девушки» об известных художниках и их музах

В воскресенье, 21 апреля, в Томске пройдет творческая встреча с писателем и журналистом Анной Матвеевой. Она расскажет о своей новой документальной книге «Картинные девушки», посвященной известным художникам и их музам, сообщают организаторы.

Анна Матвеева финалист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», автор романов «Каждые сто лет», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной» и других произведений. В этом году Анна стала автором текста для акции «Тотальный диктант».

На встрече томичи узнают о женщинах, которые смотрят на нас с картин Боттичелли и Брюллова, Матисса и Дали, Рубенса и Мане. Кроме того, писательница поделится особенностями работы над документальной прозой, расскажет о подготовке второй части книги, которая выйдет совсем скоро. Участники смогут задать вопросы о нюансах писательского мастерства, а также приобрести и подписать книги автора.

Мероприятие состоится в воскресенье, 21 апреля, в «Кабинете Пушкинского» в пространстве Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, д. 34а, 5 этаж).

Посещение бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Начало в 12:00.

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