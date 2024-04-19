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Мошенники усовершенствовали схему оформления микрозаймов с помощью записи на «Госуслугах»

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Мошенники начали совершать видеозвонки и предъявлять поддельные документы, чтобы получать кредиты в микрофинансовых организациях с помощью учетной записи жертвы на «Госуслугах».

Как сообщает пресс-служба Сбера, мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала «Госуслуги», а также код подтверждения доступа из СМС-сообщения.

После получения доступа мошенники от имени жертвы регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти с помощью „Госуслуг“», оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. В итоге жертва остается с долгами с огромными процентными ставками. Персональные данные из личного кабинета «Госуслуг» пострадавшего также могут использоваться в других схемах мошенничества.

Чтобы не стать жертвой нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц.

«Ни в коем случае нельзя сообщать Верный признак мошенничества, если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие «подтверждающие» документы. Если мошенники всё-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему. Максимально оперативно это можно сделать через мобильное приложение СберБанк Онлайн: в строке поиска достаточно ввести слово «Госуслуги», далее выбрать действие: «Регистрация на «Госуслугах», затем подтвердить учётную запись и восстановить пароль», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Узнать подробности на примере схожей мошеннической схемы можно на портале «Кибрарий».

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