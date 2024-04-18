Сотрудников томского вуза подозревают в крупном хищении

18 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Томского государственного архитектурно-строительного университета, подозреваемых в хищении в особо крупном размере при выполнении нацпроекта «Экология».

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, в 2020 году Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска заключил муниципальный контракт с вузом на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель на полигоне размещения отходов. Его стоимость составила более 250 млн рублей.

Затем, с 2020 по 2022 годы сотрудники вуза подготовили документацию, содержащую недостоверные сведения об объеме поставленной глины и выполненных в рамках контракта работ. При этом они знали, что на полигон поставили на 57 тыс. тонн глины меньше, чем было предусмотрено по договору.

В 2022 году заказчик и подрядчик заключили соглашение о расторжении муниципального контракта. Таким образом выполненные на 160 млн рублей работы (в то числе и 15 млн рублей за недоставленную глину) были приняты по актам приема-передачи и оплачены в полном объеме.

В итоге Департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации города Томска причинен ущерб на сумму свыше 15 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

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