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«Ростелеком» зафиксировал значительный рост подключений к пакетным предложениям с мобильной связью

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Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». erid: 2SDnjcDWVqB.

«Ростелеком» отмечает увеличение популярности пакетных тарифов. Количество пользователей в Томской области, которые объединили цифровые услуги и сотовую связь в один пакет, подключившись к тарифу «Семейный», выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на данную услугу продолжает стремительно расти.

Основное преимущество пакетных решений заключается в возможности оплаты нескольких услуг одним счетом с существенной выгодой. Вторая причина популярности услуги — комфортное управление пакетом цифровых опций и пополнение счета через единый личный кабинет.

«Ростелеком» дает возможность сократить затраты до 60% на широкий спектр цифровых услуг благодаря условиям пакета «Семейный». К тарифу могут подключиться до пяти пользователей. Они получат 2 000 минут сотовой связи, 40 гигабайт мобильного трафика и 500 СМС-сообщений, доступ к социальным сетям и мессенджерам без ограничений и возможность совершать бесплатные исходящие вызовы по России на номера «Ростелекома». Кроме того, в пакет входит безлимитный высокоскоростной домашний интернет с пропускной способностью до 200 Мбит/с. Также в тариф включена подписка на онлайн-кинотеатр Wink с 27 000 фильмами и сериалами для всей семьи и интерактивному ТВ с более чем 100 каналами в разрешении 4K и Full HD. Пакет цифровых услуг «Семейный» работает на базе единого лицевого счета, по фиксированной стоимости и без дополнительных платежей.

«В первом квартале этого года 43% новых абонентов Томской области выбрали тарифы с мобильной связью. Отмечу, что не обязательно оформлять сим-карты на одного владельца, необходимо выбрать главный номер, который будет оплачивать расходы всех членов созданной группы, это очень удобно для семей с детьми», — подчеркнула заместитель директора Томского филиала ПАО «Ростелеком» Оксана Болдова.

«Популярность выбора цифровых услуг в одном пакете обусловлена, с одной стороны, существенной выгодой на услугах связи, с другой — удобством использования. Абоненты нашей компании могут не только сформировать индивидуальный пакет из полного комплекса услуг, но и выбрать наполняемость и лимиты по каждой услуге. Данный тарифный план максимально выгоден при использовании домашнего интернета, онлайн-кинотеатра и мобильной связи всей семьей. Мы ценим доверие наших клиентов и стремимся предоставлять им максимально выгодные и удобные условия при выборе тарифных линеек», — подчеркнул директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Для подключения к пакету цифровых услуг «Семейный» достаточно отправить заявку на официальном сайте компании. Стоимость и наполнение тарифа варьируются в зависимости от конкретного региона.

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