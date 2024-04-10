Голова ледохода на Томи дошла до Томской области

10 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня утром, 10 апреля, голова ледохода на Томи дошла до Томской области. Подвижки льда отмечены в районе села Яр Спасского сельского поселения Томского района, сообщает администрация области.

Ранее мэр Юрги Алексей Фомин сообщил, что сегодня ночью Томь вскрылась в 600 метрах по течению Томи от деревни Пятково Юргинского муниципального округа. Произошел затор льда, из-за чего оказались подтоплены дачи и прибрежное кафе.

Жителей Томской области просят в данный период соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек. Как добавил, начальник областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин, оперативные службы следят за уровнем воды и обстановкой паводка в Томской области.

Добавляется, что ледоходу на Оби до границы с Томской областью осталось пройти около 50 км. На остальных водных артериях Томской области преимущественно наблюдается ледостав.

Следить за ходом льда можно по онлайн-трансляции в круглосуточном режиме.

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