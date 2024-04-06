В понедельник ряд домов в Томске останутся без воды из-за планового отключения

6 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В понедельник, 8 апреля, в Томске жители ряда домов на восьми улицах останутся без воды из-за плановых работа на сетях водоснабжения.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, отключение продлится с 9.00 до 23.50. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Герцена ул, 72/1, 72 стр.5;

Комсомольский пр-кт, 52, 56а, 58;

Курский пер, 4, 6, 8, 35;

Лебедева ул, 69, 77, 77а, 79, 83, 85, 87, 87/1;

Смоленский пер, 9, 11, 18, 20, 21, 22, 24,12а;

Фрунзе пр-кт, 101, 103, 103 стр.1, 103 стр.5, 103 стр.6, 103 стр.7, 103а, 103а стр.1, 103д, 105, 105/1, 105а, 107, 107/1, 109, 109а, 111, 111а, 112, 115, 120, 120а, 122, 124, 124/1, 126, 128, 128/1, 130, 130а, 132, 152, 152б, 156, 158, 160, 162, 166, 170, 172;

Чкалова ул, 7, 9, 11, 11а, 14, 18;

Шевченко ул, 20, 21, 21а, 23а, 24, 24/1, 24в, 26, 39, 39а, 39в, 39л/2.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно. По всем вопросам, связанным с обеспечением холодного водоснабжения, можно обратиться по многоканальному телефону (3822) 90-50-90.

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