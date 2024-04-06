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В понедельник ряд домов в Томске останутся без воды из-за планового отключения

ЖКХ, Томские новости, отключение воды когда дадут воду интересные новости Томска график отключения В понедельник ряд домов в Томске останутся без воды из-за планового отключения

В понедельник, 8 апреля, в Томске жители ряда домов на восьми улицах останутся без воды из-за плановых работа на сетях водоснабжения.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, отключение продлится с 9.00 до 23.50. В это время без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно. По всем вопросам, связанным с обеспечением холодного водоснабжения, можно обратиться по многоканальному телефону (3822) 90-50-90.

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