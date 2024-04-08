Хроники томского парламента. Третий созыв. 2002-2007 годы. Звездный состав

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2024 // Фото: duma.tomsk.ru

В этом году Законодательная Дума Томской области отмечает своё 30-летие. В нашем «парламентском» спецпроекте изучаем, какой была дума третьего созыва.

Депутат Олег Громов, депутат Думы третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого созывов вспоминает:

Олег Громов Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

Первое, что я отметил, когда пришел работать в областную Думу — это высокий уровень аппарата думы и специалистов департаментов, хорошая подготовка документов, все грамотно, четко.



Третья Думы стала самой яркой в моей практике. Было много глав районов, которые очень хороши знали проблемы своих муниципалитетов, два ректора со своими нестандартными взглядами на решение вопросов — Петр Чубик и Вячеслав Новицкий. С последним мы сошлись на почве любви к античной поэзии.



На долю думы третьего созыва выпало принятие многих социальных пакетов. Тогда, в 2001–2003 годах коммунальная сфера перешла в частные руки, тарифы выросли в несколько раз. И население было не в состоянии платить такие тарифы. Чтобы защитить людей мы приняли базовые законы по социальной поддержке. И обеспечили их выполнение финансированием из бюджета.



За что я благодарен третьей Думе — Борис Мальцев, председатель, объявил один из главных тезисов: «Надо сделать так, чтобы население сельской местности могло пользоваться всем, чем богата Томская область: рыба, дикоросы, мясо животных...». Страна как раз отходила после дефолта 98-го года, люди в селах жили очень тяжело. И вот тогда мы одни из первых в стране приняли программу о дикоросах, закон о рыболовстве, который позволил нашим землякам ставить четыре сети на человека, чтобы семьи кормить. Представьте себе, какое это было подспорье в деревнях. За счет этого обеспечивали себя едой и зарабатывали деньги наши сельчане.



Для меня еще третья Дума — это расширение кругозора, обогащение внутреннего мира. Общение с Новицким, Чубиком, Вяткиным … Тогда люди в думу проходили не по спискам, была конкуренция, выигрывали самые яркие личности, кто добился очень высоких результатов в своей деятельности, очень много помогал людям, сделал для области.

Ирина Никулина депутат Думы третьего созыва:

Ирина Никулина Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

— Было очень неожиданно, когда тогдашний ректор ТПУ Юрий Петрович Похолков предложил мне стать проректором по экономике в ТПУ и пойти в депутаты на довыборах по вузовскому округу в областную Думу.



Первый день хорошо помню. Со мной заранее переговорил Борис Алексеевич Мальцев, попросил подготовить небольшую речь. Я встала за трибуну и со страха замерла, потому что там были одни мужчины. В созыве среди женщин были я и Екатерина Мефодиевна Собканюк, но в тот момент ее не было в зале заседаний. Единственное, что я сказала: «Я вас так боюсь». И тогда встал генеральный директор ГПЗ 5 Юрий Оскарович Гальвас, говорит: «Ну что, мужики будем помогать женщине!».



Третья Дума принимала множество законов, запомнилось, что более сотни - только об образовании. Например, тогда мы ввели оплату педагогам за классное руководство. Вспоминается как живо, активно и жестко проходили дебаты по формированию бюджета Томской области. Как тесно сотрудничали с администрацией региона.



У нас была очень умная дума. В нашем составе была целая когорта профессоров, кандидатов наук. Очень уважаю председателя нашей Думы Бориса Алексеевича Мальцева и вспоминаю его неутомимый юмор и умение научить и подсказать! Резников Владимир Тихонович мне часто что-то пояснял по практике законодательства, мы с ним сдружились. Я прислушивалась к мнению коллег- депутатов, училась у них многому. Они же все были руководителями предприятий, больших организаций. С ними было очень интересно и с точки зрения профессионального роста. Дума меня обогатила не только опытом законодательной деятельности, но и как специалиста в области менеджмента многому научила.

Анатолий Рожков, депутат Думы третьего созыва (глава Каргасокского района с 1999 по 2012 годы):

Анатолий Рожков Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

— Третий созыв — это дума ярких управленцев, в ее составе были руководители крупных компаний. Депутатами избрались пять глав районов, и у нас была своя негласная «фракция глав», в ее числе и я. Мы стали ставить вопросы даже не с точки зрения лоббирования интересов своей территории, а с точки зрения практики применения законов. Не всегда те законы, которые направлены, в первую очередь, на улучшение качества жизни и благополучия, могли быть реализованы. Ведь сам инструмент, когда он спускается на муниципальные территории, мог начать буксовать и создавать дополнительные трудности. Образно говоря, мы примеряли на себя тот костюм, который шили в стенах тогда еще Госдумы.



«Фракция глав» стала инициатором программы капремонта школ — своего рода аналог нацпроекта. Мы открыто заявили, что без финансовой поддержки из областного бюджета районам не обойтись. Программа была принята, и благодаря субсидиям стали ремонтироваться сельские школы. Подняли вопрос капремонта многоквартирных домов — для нас в начале двухтысячных это было головной болью...



Еще запомнился исторический момент: из-за изменений в законодательстве нам продлили полномочия до марта 2007 года и тайным голосованием мы, депутаты, избирали Виктора Мельхиоровича Кресса. Смеялся потом: «никогда не думал, что от моего голоса зависела судьба Томской области и его руководителя».



Годы третьего созыва — это благоприятное время с точки зрения наполнения бюджета. Каждый год увеличивалась доходная часть за счет того, что была выстроена система налогообложения, да и экономика развивалась.

Подробнее узнать о деятельности второго созыва регионального парламента можно здесь.

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