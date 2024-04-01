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В Томске пройдет вечер историй и воспоминаний в честь юбилея Эдисона Денисова

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В субботу, 6 апреля, исполняется 95 лет со дня рождения известного композитора Эдисона Денисова. Отпраздновать эту дату приглашает томский частный музей «Профессорская квартира», который располагается в бывшей квартире народного артиста, сообщают организаторы.

«Здесь он наблюдал за экспериментами отца-радиофизика, познавал основы игры на рояле и мандолине, руководил домашним оркестром и, наверное, даже представить не мог, что станет всемирно известным авангардным композитором», — говорится в сообщении.

На встрече историки Дина Козлова и Иван Атапин расскажут об особенностях творчества Эдисона Денисова и о том, как жизнь в деревянном доме на улице Кузнецова предопределила его необычную карьеру. Гости смогут посмотреть уникальные материалы, связанные с детством и юностью известного композитора и послушать знаковые произведения Денисова.

Начало в 18.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Стоимость посещения вечера — 600 рублей.

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