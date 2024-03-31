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С завтрашнего дня на ряде улиц Томска изменится схема движения

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Завтра, первого апреля, в Томске на месяц изменится схема движения по ряду городских улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения коснутся участков на ул. Водяная, 59, пр. Ленина-ул. Краснодонская, пр. Ленина, 200-ул. Урицкого, ул. Пролетарская-пер. Складской, пр. Мира-ул.79-й Гв. Дивизии, участок ул. Ялтинская от ул. Омская до ул. Обская.

В сообщении уточняется, что изменения связаны с буровыми работами. На время их проведения движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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