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Развитием и содержанием городских парков Томска займется специальная организация

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В Томске может появиться организация, которая будет заниматься развитием и содержанием городских парков и скверов. Соответствующее поручение во время рабочего выезда дал мэр города Дмитрий Махиня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во многих городских скверах содержанием разных площадок занимаются разные организации без единой концепции.

— Томичи справедливо жалуются, что, к примеру, в Михайловской роще нет благоустроенных санитарных зон, мест общепита, здесь можно проводить гораздо больше разнообразных мероприятий — позволяет и пространство, и благоустройство, и местоположение, — сообщил Дмитрий Махиня.

Он уточнил, что для решением этих вопросов и будет заниматься специальная управляющая компания. Она будет продумывать варианты развития общественного пространства, исходя из этого планировать мероприятия и полностью отвечать за их проведение, от организации уборки, работы общепита до приглашения артистов.

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