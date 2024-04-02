Областные депутаты приняли новый закон о премиях в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры

2 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области

Новая редакция закона «О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры», принятого депутатами Законодательной думы на прошедшем накануне, 28 марта, заседании учитывает направления Стратегии социально-экономического развития региона. Рассчитывать на премии могут коллективы или работники указанных сфер за научные исследования и опытно-конструкторские разработки, а также внедрение инновационных процессов, технологий и продуктов.

— Эта премия существует с 2006 года и, как правило, вручается губернатором Томской области. Её особенность заключается в том, что она назначается за конкретные проекты конкретным коллективам, либо конкретным людям. В конкурсе могут участвовать все, без ограничения возраста, в том числе и школьники. Пока уровень премии сохранен как и в прошлые годы, но мы рекомендовали администрации региона при принятии бюджета на 2025 год рассмотреть вопрос об их увеличении, — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Она уточнила, что сегодня размер выплаты коллективу, который подготовил выигравший премию проект, составляет 150 тыс. рублей. Минимальная выплата составляет 6 тыс. Рублей и присуждается отличившимся школьникам.

— Учитывая опыт других регионов, нужно говорить о более высоких премиях, тем более, что регион своим приоритетом развития считает научно-образовательный комплекс, инновационную деятельность. Безусловно, мы таких людей должны стимулировать и поддерживать для того, чтобы и у других было желание участвовать в конкурсе, — отметила Оксана Козловская.

Согласно законопроекту, ежегодно присуждаются 184 премии по 16 номинациям. Общий премиальный фонд составляет 6 млн 690 тысяч рублей.

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