18+
18+
РЕКЛАМА

Мужчина отравил воду в трех колодцах после ссоры со знакомой в одном из сел Томской области

Криминал, Происшествия, Томские новости, арестовали задержали отравил колодцы интересные новости Томска жесть Томска Мужчина отравил воду в трех колодцах после ссоры со знакомой в одном из сел Томской области

Житель села Могочино вылил дизельное топливо в три колодца после ссоры со своей знакомой, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Местные жители сообщили в полицию о появлении у воды запаха горюче-смазочных материалов. Полицейские провели обходы, взяли пробу из трех колодцев и нашли в них следы дизельного топлива. Позже выяснилось, что появление нефтепродукта в воде носит криминальный характер и за этим стоит 59-летний ранее не судимый местный житель.

Мужчину задержали и доставили в органы внутренних дел. Там он рассказал, что после ссоры со знакомой решил вылить дизель в колодцы, находящиеся неподалеку от её дома.

По данному факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Также в региональное управление Роспотребнадзора направлено уведомление о необходимости проведения проверки качества воды в них.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Определился подрядчик для комплексного развития территории в районе Иркутского тракта в Томске

4 марта 2024
Томские новости

Три иномарки и ПАЗ столкнулись в Томске

29 февраля 2024
Томские новости

Найден подрядчик на разработку документации для капремонта «Дома Карим-бая» в Томске

26 марта 2024
Томские новости

Томская фристайлистка привезла две медали с чемпионата России

18 марта 2024
Томские новости

Томичи могут отдать книги в пользу бездомных котиков

20 марта 2024
Томские новости

Томичей приглашают в подвальчик с картинами и музыкой

7 марта 2024
Томские новости

«Ростелеком» расширил магистральный канал связи в Томской области

12 марта 2024
Томские новости

В Томске отремонтируют здание «Государственного банка»

7 марта 2024
Томские новости

Сибиряки стали больше вкладывать

28 февраля 2024