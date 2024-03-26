Мужчина отравил воду в трех колодцах после ссоры со знакомой в одном из сел Томской области

Житель села Могочино вылил дизельное топливо в три колодца после ссоры со своей знакомой, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Местные жители сообщили в полицию о появлении у воды запаха горюче-смазочных материалов. Полицейские провели обходы, взяли пробу из трех колодцев и нашли в них следы дизельного топлива. Позже выяснилось, что появление нефтепродукта в воде носит криминальный характер и за этим стоит 59-летний ранее не судимый местный житель.

Мужчину задержали и доставили в органы внутренних дел. Там он рассказал, что после ссоры со знакомой решил вылить дизель в колодцы, находящиеся неподалеку от её дома.

По данному факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Также в региональное управление Роспотребнадзора направлено уведомление о необходимости проведения проверки качества воды в них.

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