Найден подрядчик на разработку документации для капремонта «Дома Карим-бая» в Томске

26 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске определен подрядчик для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Хамитова» на ул. М. Горького, 35. Им выступит ООО «Фалькон».

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, подрядчику предстоит разработать ПСД на капремонт фасадов, крыши, инженерных сетей и внутренних помещений особняка. На эти цели из областного бюджета выделено более 3 млн рублей.

«При разработке документации подрядчик должен получить акт государственной историко-культурной экспертизы, заключение экспертизы достоверности сметной стоимости работ, а также согласовать проект с органом охраны объектов культурного наследия. Для нас важно сохранить для томичей и гостей города одну из жемчужин каменной купеческой архитектуры Сибири», — цитирует пресс-служба председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елену Перетягину.

Роскошный особняк с колоннами и крыльцом по ул. Максима Горького, 35 был построен в 1894 году. Здание принадлежало купцу Кариму Хамитову, известному не только своим состоянием, но и активной благотворительной деятельностью. Дом состоял из двух частей и флигеля с конюшней, внутри был украшен пышным декором, часть которого сохранилась до сих пор.

В советское время здание было экспроприировано, здесь располагался детский дом, институт «Спецпроектреставрация», а сегодня живет Центр татарской культуры. Масштабную реставрацию здание пережило в то же время, что и Красная соборная мечеть.

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