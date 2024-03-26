18+
18+
РЕКЛАМА

Жители части домов на восьми улицах Советского района Томска останутся без воды в апреле

ЖКХ, Томские новости, отключение воды ЖКХ интересные новости Томска отключение график отключения когда дадут воду интересн Жители части домов на восьми улицах Советского района Томска останутся без воды в апреле

Через две недели, восьмого апреля, в части домов на восьми улицах Советского района Томска ожидается отключение воды, связанное с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», специалисты выполнят переврезку новой водопроводной линии диаметром 300 мм. по ул. Шевченко 20-24. На время проведения работ, с 9.00 до 23.50 без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Экс-замгубернатора Томской области Кнорр стал топ-менеджером «Сибагро»

14 марта 2024
Томские новости

Найден подрядчик на разработку документации для капремонта «Дома Карим-бая» в Томске

26 марта 2024
Томские новости

Люблю тебя, Петра творенье: премьера культурной комедии «Всё ОК» состоится 20 марта на Wink.ru

15 марта 2024
Томские новости

Еще один каменный дом включен в перечень объектов культурного наследия Томской области

28 февраля 2024
Томские новости

Со вторника в Томске начнут частично перекрывать Северный мост через Томь

10 марта 2024
Томские новости

Лаборатория предпринимательства. История столярной мастерской, которая нашла свою нишу

29 февраля 2024
Томские новости

Томичи выберут один из трех детских спектаклей, который поставят в ТЮЗе

20 марта 2024
Томские новости

В Томске пройдет гаражка издательства «МИФ»

12 марта 2024
Томские новости

Томская фристайлистка привезла две медали с чемпионата России

18 марта 2024