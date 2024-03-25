Томичей приглашают на лекцию математика Андрея Райгородского

25 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 26 марта, в Томском политехе пройдет научно-популярная лекция известного российского математика, директора физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрея Райгородского.

«Профессор в популярной форме расскажет о комбинаторике и ее современном приложении», — уточняют в пресс-службе ТПУ.

Лекция начнется в 16.30 в 234 аудитории главного корпуса ТПУ на пр. Ленина, 30. Посетить мероприятие сможет любой желающий.

Андрей Райгородский, автор более 200 научных статей, занимается изучением проблем комбинаторики и комбинаторной топологии, в частности, изучал проблему Борсука о разбиении множеств на части меньшего диаметра, проблему Нелсона — Хадвигера о раскраске метрического пространства, проблему Эрдеша — Хайнала о раскраске гиперграфа. Кроме того, математик занимается практическими приложениями теории графов и гиперграфов.

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