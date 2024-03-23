В Томской области отменены массовые мероприятия из-за теракта в подмосковном «Крокус сити холле»

23 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Сегодня, 23 марта, губернатор Томской области Владимир Мазур отменил все увеселительные и массовые мероприятия в эти выходные из-за теракта в подмосковном «Крокус сити холле». В регионе поручено усилить меры безопасности, сообщает пресс-служба обладмнистрации.

«Соболезную семьям погибших. Сочувствую пострадавшим. Томская область готова оказать всю возможную помощь тем, кто пострадал во время случившегося. Новости и кадры, поступающие из „Крокус Сити Холла“, ужасают. Уверен, виновные будут найдены и ответят сполна за теракт», — пишет Владимир Мазур.

В томских вузах также отменены массовые и увеселительные мероприятия. Об этом сообщили Томский политехнический университет, Томский государственный университет, Сибирский государственный медицинский университет, Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Как сообщают федеральные СМИ, вчера, 22 марта, в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные открыли стрельбу по пришедшим на концерт группы «Пикник». Позже в здании начался пожар. По данным Следственного комитета, сейчас известно о гибели более 60 человек. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в больницах Москвы и Московской области после теракта находятся 115 человек, в том числе 5 детей. Информация уточняется.

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