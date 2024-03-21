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В Томске работают над оптимизацией маршрутной транспортной схемы

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Специалисты городской администрации разрабатывают план перевозок, включающих транспортную маршрутную сеть Томска. Предполагается, что она заработает с 1 января 2025 года, когда закончатся действующие контракты с перевозчиками.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работники профильного департамента рассматривают каждый маршрут, учитывая данные его наполняемости, параметры качества выполнения услуг, обращения и пожелания пассажиров, а также результаты научно-исследовательской работы корпорации «Строй Инвест Проект», разработавшей документы транспортного планирования для региона.

В разное время года и дни недели проводились мониторинги транспортных и пассажирских потоков, анализировалось состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры. В результате специалисты предоставили свое видение по совершенствованию и оптимизации маршрутной сети.

— При корректировке маршрутов мы стараемся максимально сохранить существующую схему движения, привычную для томичей. При этом обновлённая маршрутная схема охватит несколько новых направлений, появятся новые остановки общественного транспорта. Сохранится и действующая нумерация маршрутов — это явление, так сказать, с историей, и мы сознательно не меняем её. Люди привыкли именно к ней, и мы это учитываем. Для нас важно, чтобы пассажирам было комфортно, — рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству Дмитрий Путров.

В пресс-службе показали, как планируется изменить схемы маршрутов № 13/14, № 20, №23:

Иллюстрации: пресс-служба мэрии

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