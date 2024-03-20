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В Томском районе схема движения на Северном мосту через Томь изменена из-за ремонта

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С сегодняшнего дня, 20 марта, в Томском районе на Северном мосту через Томь изменена схема движения. Это связано началом ремонта на правой половине мостового перехода по направлению к селу Зоркальцево.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, теперь проезд осуществляется в двух направлениях по одной полосе на левой стороне моста. Для информирования водителей здесь смонтировали информационные щиты и дорожные знаки. Также рабочие оградили правую половину моста блоками с сигнальными фонарями и разделили транспортные потоки. Дополнительной регулировки светофорами здесь не предусмотрено.

В сообщении уточняется, что ремонт моста продлится два года. В это время будет проводиться поочередное перекрытие сторон: в текущем году работы пройдут на первой половине, в 2025-м подрядчик перейдёт на другую.

Предполагается, что после ремонта на сооружении устранят дефекты на опорах и опорных частях, обновят пролетное строение, мостовое полотно, освещение, барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и судовую сигнализацию. Также в нормативное состояние приведут подходы к мосту общей протяженностью 40 м.

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