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Экс-бенефициар «Томскводоканала» стал гендиректором томского холдинга «Молоко»

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Экс-бенефициар «Томскводоканала» стал гендиректором томского холдинга «Молоко»
Бывший мажоритарный владелец ООО «Томскводоканал» Кирилл Новожилов (бывший депутат думы Томска) стал генеральным директором томского молочного холдинга «Молоко». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 15 марта.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь», Новожилов сменил на посту руководителя ООО «Холдинг молоко» Дмитрия Урусова, который возглавлял компанию с сентября 2022 года.

Новожилов также является основным владельцем холдинга (доля эффективного владения составляет 33,44%). Ему принадлежит 40% ООО «Актив», которому, в свою очередь, принадлежит 83,6% уставного капитала холдинга «Молоко».

В начале марта стало известно, что ООО «Томскводоканал» (80% компании принадлежало Новожилову) вошло в ГК «Росводоканал». Детали сделки не раскрывались.

В холдинг «Молоко» входят ООО «Деревенское молочко» (молочный завод в Северске), ООО «Сибирское молоко» (ферма в Асиновском районе Томской области), ООО «Большедороховское молоко» (строящаяся ферма), а также ООО «Деревенское молочко — сырный двор» (производство сыра, также Томская область).

До 2013 года «Деревенское молочко» входило в «Сибирскую аграрную группу» (ныне «Сибагро»). Позднее компания перешла к ООО «Актив», которым владел первый заместитель гендиректора аграрной группы Тимур Хисматуллин. В конце 2022 года Хисматуллин вышел из уставного капитала «Актива».

«Деревенское молочко» владеет реконструированным в 2010 году Северским гормолзаводом — это один из крупнейших производителей молочной продукции в Томской области.

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