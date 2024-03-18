Здание первого проектного томского института выставлено на продажу

Томский Обзор / Фото: 18 марта 2024 // Фото: avito.ru

Здание Томского проектно-изыскательного института транспортного строительства выставлено на продажу за 240 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на Avito.

Речь идет о семиэтажном кирпичном административном здании на пр. Кирова, 23. Общая площадь — более 4 тыс. кв. метров. Площадь земельного участка — почти 1,5 тыс. кв. метров. В объявлении сказано, что помещения переданы в аренду по краткосрочным договорам.

«Удобное месторасположение, отдельно стоящее здание. Возможен поэтапный или быстрый переезд без потерь доходов от существующей аренды. Может быть рассмотрено как вариант инвестиций», — отмечает продавец.

Проектно-изыскательский институт транспортного строительства «Томгипротранс» был создан в 1935 году на базе Сибирской экспедиции железнодорожных изысканий. Институт разрабатывает комплексные проекты строительства новых автомобильных и железных дорог и является одним из старейших институтов в Сибири и первым проектным институтом в Томске.

Проект здания Фото: ТОУНБ им. Пушкина. Из книги «Томские архитекторы: биографический каталог: (1964-1991)»

Проект здания, построенного в 1971 году, подготовил известный архитектор Элеазар Дрейзин вместе со своим старшим сыном Владимиром. Они оба работали в «Томгипротрансе».

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