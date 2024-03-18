Почти каждый второй школьник считает рабочие профессии престижнее офисных

18 марта 2024 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Российские школьники назвали рабочие специальности более престижными, чем офисные. Об этом в ходе опроса заявили 40% учащихся, еще 35% думаю наоборот, остальные не дали однозначной оценки. Результаты исследования карьерных предпочтений молодежи опубликовала президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Основными критериями при выборе профессии у школьников является личный интерес к выбранной сфере и возможности самореализации (78%), еще 55% говорят, что их привлекает возможность приносить пользу. Зарплата — на третьем месте, половина опрошенных считает, что главным мотивирующим фактором является будущий доход.

«Наибольший спрос на персонал в промышленности и в производстве — это наиболее востребованные отрасли. За год прирост вакансий в этих сферах вырос на 122%. Наибольший спрос на квалифицированных рабочих», — согласна руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Опрос показал: 46% школьников считают, что рабочие профессии хорошо оплачиваются, при этом, около половины школьников (44%) имеют опасения о том, что в будущем роботы и компьютеры заменят некоторые профессии.

«В нашей сфере всегда были востребованы представители рабочих профессий, но сейчас за них идет настоящая борьба. И тут у нашей компании есть очевидные сильные стороны. Например, одним из приоритетов для нас всегда было создание комфортных условий для работников, ведь наши производственные объекты расположены на отдаленных автономных месторождениях, и люди работают в суровых погодных условиях. Компания заботится о том, чтобы люди на промыслах были обеспечены удобной спецодеждой, полноценным питанием, не испытывали неудобств в быту, получали качественную медпомощь. После рабочих смен наши работники могут заниматься спортом в современном тренажерном зале, смотреть любимые сериалы, общаться с семьей по видеосвязи — на месторождениях есть доступ к скоростному мобильному интернету», — отметила заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть-Востока» Наталья Мельникова.

Выбор будущей специальности различается среди мальчиков и девочек: для мальчиков более приоритетны профессии в сфере ИТ и рабочие специальности, тогда как девочки выбирают творческие профессии, медицину, науку и технологии. Родители чаще видят в рабочей профессии сыновей, чем дочерей. Но при ответе на вопрос, для кого больше подходит рабочая профессия — для мальчиков или для девочек — мнения родителей распределились пополам.

Всероссийский опрос проводился среди школьников и родителей школьников в онлайн-формате в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года. В исследовании приняли участие 1404 респондентов, из них 677 школьников и 727 родителей.

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